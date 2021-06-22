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В уявлені більшості українців народні депутати повинні бути взірцем для наслідування. Тому депутатські ляпи та дурні вчинки не смішать, а обурюють.
Китайський COVID-19 в Україні пішов на спад, але на черзі індійський та російський, які можуть підняти четверту хвилю епідемії. Ринок землі в Україні повинен запрацювати вже за 1,5 тижні.
Джерело:24 канал
В уявлені більшості українців народні депутати повинні бути взірцем для наслідування. Тому депутатські ляпи та дурні вчинки не смішать, а обурюють.