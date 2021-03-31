В выпуске "Pro новости" за 31 марта – депутаты обнародовали свои декларации за 2020 год. В частности, у спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова 28 миллионов гривен наличных. Прошло ровно 2 года с момента, как Петр Порошенко проиграл Владимиру Зеленскому в первом туре президентских выборов.

Также в выпуске: Из-за вспышки COVID-19, в некоторых городах ограничили движение общественного транспорта. Львов отменил бесплатный проезд льготникам, а в Киеве нужен спецпропуск, чтобы попасть в метро и наземный транспорт.