У випуску "Pro новини" за 31 березня – депутати оприлюднили свої декларації за 2020 рік. Зокрема, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков має 28 мільйонів гривень готівки. Минуло рівно 2 роки з моменту, як Петро Порошенко програв Володимиру Зеленському у першому турі президентських виборів.

Також у випуску: Через спалах COVID-19, у деяких містах обмежили рух громадського транспорту. Львів скасував безкоштовний проїзд пільговикам, а у Києві треба спецперепустка, щоб потрапити в метро та в наземний транспорт.