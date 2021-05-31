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Апелляционный суд Одессы сегодня, 31 мая, смягчил приговор украинскому активисту Сергею Стерненко. Ему назначили испытательный срок на 1 год и возложили на него специальные обязанности.
От санкций, введенных в отношении Александра Лукашенко, могут страдать украинцы, такова цена участия Украины в высокой международной политике. В мире уже сделали 1 миллиард 300 миллионов прививок от COVID-19, но из них на всю Африку пришелся лишь 1% вакцин.
Источник:24 канал
Апелляционный суд Одессы сегодня, 31 мая, смягчил приговор украинскому активисту Сергею Стерненко. Ему назначили испытательный срок на 1 год и возложили на него специальные обязанности.