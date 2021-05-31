От санкций, введенных в отношении Александра Лукашенко, могут страдать украинцы, такова цена участия Украины в высокой международной политике. В мире уже сделали 1 миллиард 300 миллионов прививок от COVID-19, но из них на всю Африку пришелся лишь 1% вакцин.