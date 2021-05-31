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Апеляційний суд Одеси сьогодні, 31 травня, пом'якшив вирок українському активісту Сергію Стерненку. Йому призначили випробувальний термін на 1 рік і поклали на нього спеціальні обов'язки.
Від санкцій, запроваджених щодо Олександра Лукашенка можуть страждати українці, така ціна участі України у високій міжнародній політиці. У світі вже зробили 1 мільярд 300 мільйонів щеплень від COVID-19, але з них на усю Африку припав лише 1% вакцин.
Джерело:24 канал
Апеляційний суд Одеси сьогодні, 31 травня, пом'якшив вирок українському активісту Сергію Стерненку. Йому призначили випробувальний термін на 1 рік і поклали на нього спеціальні обов'язки.