Від санкцій, запроваджених щодо Олександра Лукашенка можуть страждати українці, така ціна участі України у високій міжнародній політиці. У світі вже зробили 1 мільярд 300 мільйонів щеплень від COVID-19, але з них на усю Африку припав лише 1% вакцин.