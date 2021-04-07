В выпуске "Pro Новости" за 7 апреля – НАБУ обыскало квартиру Юрия Зонтова, который является братом судьи Павла Вовка, и обнаружило миллионы долларов наличных. Украина заключила договор с Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины от COVID-19, но в ближайшее время украинцы не смогут ее получить из-за дефицита препаратов для прививок.

Также в выпуске: В Украине пытаются бороться с российской пропагандой и дезинформацией. В частности, еще в марте 2020 года на оккупированных Россией украинских территориях начал вещание телеканал "Дом", который финансирует государство.