У випуску "Pro новини" за 7 квітня – НАБУ обшукало квартиру Юрія Зонтова, який є братом судді Павла Вовка, та виявило мільйони доларів готівки. Україна уклала договір з Pfizer на поставку 10 мільйонів доз вакцини від COVID-19, але найближчим часом українці не зможуть її отримати через дефіцит препаратів для щеплень.

Також у випуску: В Україні намагаються боротися з російською пропагандою та дезінформацією. Зокрема, ще у березні 2020 року на окупованих Росією українських територіях почав мовлення телеканал "Дом", який фінансує держава.