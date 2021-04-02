В выпуске "Pro новости" за 2 апреля – в информационном пространстве распространяют данные, что Россия стягивает войска на границы с Украиной и готовится к полномасштабному наступлению. В Украине крайне критическая ситуация с заболеваемостью COVID-19, поэтому уже скоро в стране могут ввести тотальный локдаун.

Также в выпуске: Совет нацбезопасности и обороны провел очередное заседание, на котором обсудили важные для украинцев вопросы. Однако инструменты этого органа являются скорее "одноразовым оружием", которое не может полностью заменить системную работу государственных институтов.