Pro новости: Оружие России у украинских границ. Вероятность тотального локдауна
В выпуске "Pro новости" за 2 апреля – в информационном пространстве распространяют данные, что Россия стягивает войска на границы с Украиной и готовится к полномасштабному наступлению. В Украине крайне критическая ситуация с заболеваемостью COVID-19, поэтому уже скоро в стране могут ввести тотальный локдаун.
Источник:24 канал
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Совет нацбезопасности и обороны провел очередное заседание, на котором обсудили важные для украинцев вопросы. Однако инструменты этого органа являются скорее "одноразовым оружием", которое не может полностью заменить системную работу государственных институтов.
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