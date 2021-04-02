У випуску "Pro новини" за 2 квітня – в інформаційному просторі поширють дані, що Росія стягує війська на кордони з Україною та готується до повномасштабного наступу. В Україні вкрай критична ситуація із захворюваністю на COVID-19, тому вже скоро в країні можуть ввести тотальний локдаун.

Також у випуску: Рада нацбезпеки й оборони провела чергове засідання, на якому обговорили важливі для українців питання. Однак інструменти цього органу є радше "одноразовою зброєю", яка не може повністю замінити системну роботу державних інституцій.