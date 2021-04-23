В выпуске "Pro новости" за 23 апреля – российские войска начали отход от украинских границ. Владимир Путин так и не решился начать полномасштабное вторжение. Смертность из-за COVID – 19 до сих пор почти неизменна. В то же время карантин все же дал определенные результаты.

Также в выпуске: Одним из позитивных для Украины последствий эскалации отношений с Россией стала активизация Банковой относительно движения Украины в сторону Европейского Союза и НАТО. В то же время условия по вступлению в ЕС – неизменны.