У випуску "Pro новини" за 23 квітня – російські війська почали відхід від українських кордонів. Володимир Путін так і не наважився розпочати повномасштабне вторгнення. Смертість через COVID-19 досі – досі майже незмінна. Водночас карантин все ж дав певні результати.

Також у випуску: Одним з позитивних для України наслідків ескалації відносин з Росією стала активізація Банкової щодо руху України у бік Європейського Союзу і НАТО. Водночас умови щодо вступу в ЄС – незмінні.