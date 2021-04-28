В выпуске "Pro новости" за 28 апреля – Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в Ватикане. Посредником между президентами стал бы Папа Римский. Канцлер Германии Ангела Меркель дорабатывает на посту последние дни. Ее считают скрытой союзницей России.

Также в выпуске: В Украине возобновили массовую вакцинацию населения. Однако сейчас колят только первую дозу вакцины, а людям, которые уже должны получить вторую прививку – отказывают. Медики считают, что рациональнее вакцинировать большее количество населения хотя бы одной дозой.