Pro Новости: Переговоры Украины и России в Ватикане. Последние дни правления Меркель
В выпуске "Pro новости" за 28 апреля – Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в Ватикане. Посредником между президентами стал бы Папа Римский. Канцлер Германии Ангела Меркель дорабатывает на посту последние дни. Ее считают скрытой союзницей России.
Источник:24 канал
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В Украине возобновили массовую вакцинацию населения. Однако сейчас колят только первую дозу вакцины, а людям, которые уже должны получить вторую прививку – отказывают. Медики считают, что рациональнее вакцинировать большее количество населения хотя бы одной дозой.
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