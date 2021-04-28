У випуску "Pro новини" за 28 квітня – Володимир Зеленський запропонував Володимиру Путіну зустрітись у Ватикані. Посередником між президентами став би Папа Римський. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель допрацьовує на посаді останні дні. Її вважають прихованою союзницею Росії.

Також у випуску: В Україні поновили масову вакцинацію населення. Однак наразі колють лише першу дозу вакцини, а людям, які вже мали б отримати друге щеплення – відмовляють. Медики вважають, що раціональніше вакцинувати більшу кількість населення хоча б однією дозою.