Pro новости: Планы Лукашенко относительно президентства. Голодовка заключенных в Ливии моряков
В выпуске программы "Pro новости" за 14 мая – Лукашенко шестой раз хочет стать президентом. Он официально зарегистрировал свою инициативную группу для участия в президентских выборах. 14 украинских моряков, которые уже третий год находятся в Ливии за решеткой, объявили голодовку. Все потому, что их не отпускают на Родину, как это делают с другими иностранными заключенными.
Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале:
Авиационная отрасль в мире, не в Украине, постепенно начала выходить из карантина. Позволили авиаперелеты в Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Италии, Хорватии, США и ряде других стран.
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