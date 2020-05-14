Pro новини: Плани Лукашенка щодо президентства. Голодування ув'язнених у Лівії моряків

У випуску програми "Pro новини" за 14 травня – Лукашенко вшосте хоче стати президентом. Він офіційно зареєстрував свою ініціативну групу для участі у президентських виборах. 14 українських моряків, які вже третій рік перебувають у Лівії за ґратами, оголосили голодування. Усе через те, що їх не відпускають на Батьківщину, як це роблять із іншими іноземними в'язнями.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Авіаційна галузь у світі, не в Україні, поступово почала виходити з карантину. Дозволили авіаперельоти у Великій Британії, Німеччині, Франції, Бельгії, Італії, Хорватії, США та низці інших країн.