В выпуске "Pro новости" за 12 апреля – известна вероятная дата, когда Владимир Путин может объявить о вторжении в Украину с целью присоединения ОРДЛО. Проукраинское население декларирует готовность дать отпор наступлению России, говорится о территориальной обороне.

Также в выпуске: Арсен Аваков может иметь премьерские амбиции. Премьером назначает Верховная Рада по представлению президента, в то же время получить его от Владимира Зеленского бессменный министр, вероятно, может.