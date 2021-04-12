У випуску "Pro новини" за 12 квітня – відома ймовірна дата, коли Володимир Путін може оголосити про вторгення в Україну з метою приєднання ОРДЛО. Проукраїнське населення декларує готовність дати відсіч наступу Росії, мовиться про територіальну оборону.

Також у випуску: Арсен Аваков може мати прем'єрські амбіції. Прем'єром призначає Верховна Рада за поданням президента, водночас отримати його від Володимира Зеленського незмінний міністр, ймовірно, може.