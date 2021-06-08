Также в выпуске:
Один взяточник очень быстро превращается в систему с круговой порукой, которая максимально приспосабливается себя защищать и ограждать. Именно из-за коррупции Украина – на обочине мирового прогресса.
В выпуске "Pro новости" за 8 июня – журналисты Bihus.Info показали финальную, четвертую часть "прослушек Медведчука" – сериала о его становлении в Украине. Белый дом и Офис Президента по итогам телефонного разговора президентов обнародовали противоречивые заявления.
Источник:24 канал
Один взяточник очень быстро превращается в систему с круговой порукой, которая максимально приспосабливается себя защищать и ограждать. Именно из-за коррупции Украина – на обочине мирового прогресса.