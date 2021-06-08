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Один хабарник дуже швидко перетворюється на систему із круговою порукою, яка максимально пристосовується себе захищати й убезпечувати. Саме через корупцію Україна – на узбіччі світового прогресу.
У випуску "Pro новини" за 8 червня – журналісти Bihus.Info показали фінальну, четверту частину "прослушок Медведчука" – серіалу про його становлення в Україні. Білий дім та Офіс Президента за підсумками телефонної розмови президентів оприлюднили суперечливі заяви.
Джерело:24 канал
Один хабарник дуже швидко перетворюється на систему із круговою порукою, яка максимально пристосовується себе захищати й убезпечувати. Саме через корупцію Україна – на узбіччі світового прогресу.