Также в выпуске:
Кабмин осенью, вероятно, ожидают изменения – одних министров уволят, а других назначат. В то же время потенциальные увольнения могут быть не такими резонансными как отставка Арсена Авакова.
В выпуске "Pro новости" за 22 июля – опубликовали подробности договоренностей между США и Германией, которые фактически за спиной Украины решили ее дальнейшую судьбу. Россия подала в суд на Украину в Европейский Суд по правам человека. Хотя сама еще с 2015 года не признает его вердикты.
Источник:24 канал
Кабмин осенью, вероятно, ожидают изменения – одних министров уволят, а других назначат. В то же время потенциальные увольнения могут быть не такими резонансными как отставка Арсена Авакова.