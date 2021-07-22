У випуску "Pro новини" за 22 липня – опублікували подробиці домовленостей між США та Німеччиною, які фактично за спиною України вирішили її подальшу долю. Росія подала в суд на Україну до Європейського Суду з прав людини. Хоча сама ще з 2015 року не визнає його вердикти.