В выпуске программы "Pro новости" 7 июля – закон о языке хотят отменить бывшие регионалы. Они оспаривают теперь этот закон в Конституционном суде и требуют признания его неконституционным, мол он нарушает права нацменьшинств. Ходят слухи, что вроде Зеленский уволил Смолия, чтобы включить печатный станок. Последствия же могут быть крайне негативные.

Также в выпуске Pro новости на 24 канале: В Украине после рекордного количества новых случаев заражений, фиксируют некоторое замедление темпов распространения коронавірусної инфекции. Так, за минувшие сутки зафиксировали 564 новых больных и 21 смертельный случай вследствие тяжелого течения COVID-19.