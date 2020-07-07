У випуску програми "Pro новини" за 7 липня – закон про мову хочуть скасувати колишні регіонали. Вони оскаржують тепер цей закон в Конституційному суді й вимагають визнання його неконституційним, мовляв він порушує права нацменшин. Ширяться чутки, що начебто Зеленський звільнив Смолія, щоби увімкнути друкарський верстат. Наслідки ж можуть бути вкрай негативні.

Також у випуску Pro новини на 24 каналі: В Україні після рекордної кількості нових випадків інфікувань, фіксують певне сповільнення темпів поширення коронавірусної інфекції. Так, за минулу добу зафіксували 564 нових хворих та 21 смертельний випадок внаслідок важкого перебігу COVID-19.