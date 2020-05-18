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Pro новости: Потерпевший, а не подозреваемый Стерненко. Больные медики COVID-19

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В выпуске программы "Pro новости" за 18 мая – потерпевший, а не подозреваемый – так завершился сегодняшний поход активиста Сергея Стерненко на допрос в СБУ. Накануне сообщали, что его привлекут к ответственности за убийство. В Украине почти пятая часть больных – медработники. По последним данным COVID-19 заболело 3650 медиков.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале:

Министерство здравоохранения просит правительство запустить общественный транспорт уже на следующей неделе.

Теги: Сергей Стерненко Выпуск новостей
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