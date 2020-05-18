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Pro новини: Потерпілий, а не підозрюваний Стерненко. Хворі медики на COVID-19

Випуск новин - Читать новость на русском

У випуску програми "Pro новини" за 18 травня – потерпілий, а не підозрюваний – так завершився сьогоднішній похід активіста Сергія Стерненка на допит в СБУ. Напередодні повідомляли, що його притягатимуть до відповідальності за вбивство. В Україні майже п'ята частина хворих – медпрацівники. За останніми даними на COVID-19 захворіло 3650 медиків.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:

Міністерство охорони здоров'я просить уряд запустити громадський транспорт вже на наступному тижні.

Теги: Сергій Стерненко Випуск новин
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