В выпуске "Pro новости" за 15 июня – Владимир Путин и Джо Байден прокомментировали встречу в Женеве на пресс-конференции. Они вышли к журналистам отдельно и в разное время. Раскол в партии "Голос" набрал обороты, теперь ситуация отразилась и на работе их фракции в парламенте.