У випуску "Pro новини" за 15 червня – Володимир Путін та Джо Байден прокоментували зустріч у Женеві на пресконференціях. Вони вийшли до журналістів окремо та в різний час. Розкол в партії "Голос" набрав обертів, тепер ситуація відобразилася й на роботі їхньої фракції в парламенті.