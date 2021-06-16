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Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова можуть незабаром відправити у відставку. Така інформація з'явились у ЗМІ, наразі ніхто офіційно цього не підтвердив.
У випуску "Pro новини" за 15 червня – Володимир Путін та Джо Байден прокоментували зустріч у Женеві на пресконференціях. Вони вийшли до журналістів окремо та в різний час. Розкол в партії "Голос" набрав обертів, тепер ситуація відобразилася й на роботі їхньої фракції в парламенті.
Джерело:24 канал
Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова можуть незабаром відправити у відставку. Така інформація з'явились у ЗМІ, наразі ніхто офіційно цього не підтвердив.