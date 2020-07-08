В выпуске "Pro новости" за 8 июля – Луганщина оправляется от масштабных лесных пожаров. Среди версий причин возгорания – природные факторы, умышленный поджог, а также обстрел со стороны пророссийских боевиков. Журналисты "Слидство.Инфо" узнали, что Анатолий Шарий уже год является владельцем виллы на испанском побережье. Это – не единственная незарегистрированная недвижимость пророссийского блогера

Также в выпуске Pro новости на 24 канале: Суд решил не избирать меру пресечения Порошенко. Перед тем выяснилось, что расследование дела против пятого президента о назначении Сергея Семочко завершено.