У випуску "Pro новини" за 8 липня – Луганщина оговтується від масштабних лісових пожеж. Серед версій причин займання – природні фактори, навмисний підпал, а також обстріл з боку проросійських бойовиків. Журналісти "Слідство.Інфо" дізналися, що Анатолій Шарій вже рік є власником вілли на іспанському узбережжі. Це – не єдина незареєстрована нерухомість проросійського блогера.

Також у випуску Pro новини на 24 каналі: Суд вирішив не обирати запобіжний захід Порошенку. Перед тим з'ясувалося, що розслідування справи проти п'ятого президента щодо призначення Сергія Семочка завершено.