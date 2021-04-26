В выпуске "Pro новости" за 26 апреля – депутат от ОПЗЖ Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию, однако это лишь свидетельствует о проблемах в системе украинского образования. В Украине состоялись памятные мероприятия к годовщине Чернобыльской трагедии, которая унесла жизни большого количества людей.

Также в выпуске: В Украине частично перестали работать ютуб-страницы телеканалов ZIK, "112 Украина" и NewsOne, принадлежащие соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку. Благодаря этому решению пророссийский контент может быстро потерять своих зрителей.