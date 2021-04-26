У випуску "Pro новини" за 26 квітня – депутат від ОПЗЖ Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію, однак це лише свідчить про проблеми в системі української освіти. В Україні відбулись пам'ятні заходи до роковин Чорнобильської трагедії, яка забрала життя чималої кількості людей.

Також у випуску: В Україні частково перестали працювати ютуб-сторінки телеканалів ZIK, "112 Україна" та NewsOne, які належать соратнику Віктора Медведчука Тарасу Козаку. Завдяки цьому рішенню проросійський контент може швидко втратити своїх глядачів.