В выпуске "Pro новости" за 30 июня – главе Кремля устроили прямую линию с россиянами. Владимир Путин сказал, мол, третьей мировой не будет, так как США боятся проиграть России. Сборная Украины по футболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Впереди – игра с Англией.