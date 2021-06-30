У випуску "Pro новини" за 30 червня – очільнику Кремля влаштували пряму лінію з росіянами. Володимир Путін сказав, мовляв, третьої світової не буде, бо США бояться програти Росії. Збірна України з футболу вийшла у чверть-фінал чемпіонату Європи. Попереду – гра з Англією.