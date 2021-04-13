В выпуске "Pro новости" за 13 апреля – Путин благодаря передислокации своих войск вернул внимание всего мира к Украине, США и Европа заявляют о полной поддержке. Владимир Зеленский решил таки разогнать скандальный Окружной административный суд Киева. Однако, поддержат ли такую идею депутаты.

Также в выпуске: В Украине сделали вид, что легализовали медицинский каннабис. Однако, к сожалению, это пока скорее профанация, чем настоящая легализация.