У випуску "Pro новини" за 13 квітня – Путін завдяки передислокації своїх військ повернув увагу усього світу до України, США та Європа заявляють про цілковиту підтримку. Володимир Зеленський вирішив таки розігнати скандальний Окружний адміністративний суд Києва. Однак, чи підтримають таку ідею депутати.

Також у випуску: В Україні вдали, що легалізували медичний канабіс. Однак, на жаль, це поки радше профанація, аніж справжня легалізація.