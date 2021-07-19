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Киев накрыл сильный ливень. Пришлось даже закрывать 2 станции метро: "Берестейскую" и "Академгородок". Дело в том, что воды попала в кассовые залы станций.
В выпуске "Pro новости" за 19 июля – нардепы наконец вышли на каникулы. Однако оставили много работы на осень. У нескольких спортсменов в Токио диагностировали коронавирус.
Источник:24 канал
Киев накрыл сильный ливень. Пришлось даже закрывать 2 станции метро: "Берестейскую" и "Академгородок". Дело в том, что воды попала в кассовые залы станций.