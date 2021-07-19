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Київ накрила сильна злива. Довелося навіть закривати 2 станції метро: "Берестейську" та "Академмістечко". Річ у тім, що води потрапила у касові зали станцій.
У випуску "Pro новини" за 19 липня – нардепи нарешті вийшли на канікули. Однак залишили багато робити на осінь. У кількох спортсменів у Токіо діагностували коронавірус.
Джерело:24 канал
Київ накрила сильна злива. Довелося навіть закривати 2 станції метро: "Берестейську" та "Академмістечко". Річ у тім, що води потрапила у касові зали станцій.