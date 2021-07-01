Также в выпуске:
Верховная Рада провела продуктивное заседание. Нардепы приняли закон о коренных народах и отменили СЭЗ "Крым". Также предварительно парламентарии одобрили законопроект о статусе олигархов.
В выпуске "Pro новости" за 1 июля – Мораторий на продажу земли официально отменили. В Украине с сегодняшнего дня, 1 июля 2021 года, открывают свободный оборот сельскохозяйственных угодий. В Совете ЕС дали добро на "открытое небо" с Украиной.
Источник:24 канал
Верховная Рада провела продуктивное заседание. Нардепы приняли закон о коренных народах и отменили СЭЗ "Крым". Также предварительно парламентарии одобрили законопроект о статусе олигархов.