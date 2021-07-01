У випуску "Pro новини" за 1 липня – Мораторій на продаж землі офіційно скасували. В Україні від сьогодні, 1 липня 2021 року, відкривають вільний обіг сільськогосподарських угідь. У Раді ЄС дали добро на "відкрите небо" з Україною.