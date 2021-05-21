Также в выпуске:
Израиль и ХАМАС сообщили о заключении перемирия в Секторе Газа. Поэтому договор остановил 11 дней обстрелов между израильскими военными и экстремистской группировкой.
В выпуске "Pro новости" за 21 мая – Соединенные Штаты Америки могут отменить санкции против российского газопровода "Северный поток-2". На фоне агрессии Кремля большинство российских музыкантов не прекратили ездить в Украину на концерты и зарабатывать деньги.
Источник:24 канал
Израиль и ХАМАС сообщили о заключении перемирия в Секторе Газа. Поэтому договор остановил 11 дней обстрелов между израильскими военными и экстремистской группировкой.