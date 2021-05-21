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Ізраїль та ХАМАС повідомили про укладення перемир'я в Секторі Гази. Відтак договір зупинив 11 днів обстрілів між ізраїльськими військовими і екстремістським угрупованням.
У випуску "Pro новини" за 21 травня – Сполучені Штати Америки можуть скасувати санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". На тлі агресії Кремля більшість російських музикантів не припинили їздити до України на концерти і заробляти гроші.
Джерело:24 канал
Ізраїль та ХАМАС повідомили про укладення перемир'я в Секторі Гази. Відтак договір зупинив 11 днів обстрілів між ізраїльськими військовими і екстремістським угрупованням.