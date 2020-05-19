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ДМИТРИЙ ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА КОРОНАВИРУС COVID-19
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ДМИТРИЙ ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА КОРОНАВИРУС COVID-19

Pro новости: Спад эпидемии COVID-19 в Украине. Скандал с Дмитрием Гордоном

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В выпуске "Pro новости" за 19 мая – с каждым днем в Украине фиксируют все меньше новых случаев заболевания COVID-19. Вчера было 325 новых больных, а сегодня – уже 260. Если верить официальной статистике, то эпидемия таки пошла на спад. Журналист Дмитрий Гордон взял интервью у экс-лидера боевиков Стрелкова-Гиркина и самопровозглашенного экс-прокурора Крыма Поклонской.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале:

Завтра состоится пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского.

Автор: Артем Овдиенко
Теги: Скандал Дмитрий Гордон Выпуск новостей
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