Pro новости: Спад эпидемии COVID-19 в Украине. Скандал с Дмитрием Гордоном
В выпуске "Pro новости" за 19 мая – с каждым днем в Украине фиксируют все меньше новых случаев заболевания COVID-19. Вчера было 325 новых больных, а сегодня – уже 260. Если верить официальной статистике, то эпидемия таки пошла на спад. Журналист Дмитрий Гордон взял интервью у экс-лидера боевиков Стрелкова-Гиркина и самопровозглашенного экс-прокурора Крыма Поклонской.
Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале:
Завтра состоится пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского.
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