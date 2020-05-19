Pro новини: Спад епідемії COVID-19 в Україні. Скандал з Дмитром Гордоном
У випуску "Pro новини" за 19 травня – із кожним днем в Україні фіксують все менше нових випадків захворювання на COVID-19. Вчора було 325 нових хворих, а сьогодні – вже 260. Якщо вірити офіційній статистиці, то епідемія таки пішла на спад. Журналіст Дмитро Гордон взяв інтерв'ю у екслідера бойовиків Стрєлкова-Гіркіна та самопроголошеної експрокурорки Криму Поклонської.
Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:
Завтра відбудеться пресконференція Президента України Володимира Зеленського.
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