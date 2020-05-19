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ДМИТРО ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ВЕРХОВНА РАДА КОРОНАВІРУС COVID-19
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ДМИТРО ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ВЕРХОВНА РАДА КОРОНАВІРУС COVID-19

Pro новини: Спад епідемії COVID-19 в Україні. Скандал з Дмитром Гордоном

Випуск новин - Читать новость на русском

У випуску "Pro новини" за 19 травня – із кожним днем в Україні фіксують все менше нових випадків захворювання на COVID-19. Вчора було 325 нових хворих, а сьогодні – вже 260. Якщо вірити офіційній статистиці, то епідемія таки пішла на спад. Журналіст Дмитро Гордон взяв інтерв'ю у екслідера бойовиків Стрєлкова-Гіркіна та самопроголошеної експрокурорки Криму Поклонської.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:

Завтра відбудеться пресконференція Президента України Володимира Зеленського.

Автор: Артем Овдієнко
Теги: Скандал Дмитро Гордон Випуск новин
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