Pro новини: Спад епідемії COVID-19 в Україні. Скандал з Дмитром Гордоном

У випуску "Pro новини" за 19 травня – із кожним днем в Україні фіксують все менше нових випадків захворювання на COVID-19. Вчора було 325 нових хворих, а сьогодні – вже 260. Якщо вірити офіційній статистиці, то епідемія таки пішла на спад. Журналіст Дмитро Гордон взяв інтерв'ю у екслідера бойовиків Стрєлкова-Гіркіна та самопроголошеної експрокурорки Криму Поклонської.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Завтра відбудеться пресконференція Президента України Володимира Зеленського.