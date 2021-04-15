В выпуске "Pro новости" за 15 апреля Совет национальной безопасности и обороны провел тайное заседание, на котором обсудили угрозу российского вторжения. Кремль угрожает наступлением на украинскую территорию и стягивает свои войска к границе с Украиной.

Также в выпуске: В Украину 16 апреля должно прибыть 117 тысяч доз вакцины от COVID-19 компании Pfizer. Эта новость является обнадеживающей для пожилых людей, ведь именно их будут прививать в первую очередь. Полный выпуск программы "Pro новости": смотрите видео