У випуску "Pro новини" за 15 квітня – Рада національної безпеки й оборони провела таємне засідання, на якому обговорили загрозу російського вторгнення. Кремль погрожує наступом на українську територію та стягує свої війська до кордону з Україною.

Також у випуску: В Україну 16 квітня має прибути 117 тисяч доз вакцини від COVID-19 компанії Pfizer. Ця новина є обнадійливою для людей похилого віку, адже саме їх щепитимуть першочергово. Повний випуск програми "Pro новини": дивіться відео