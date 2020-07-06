В выпуске программы "Pro новости" за 6 июля – тотальное пренебрежение карантинными ограничениями в Киеве – никто уже не обращает внимания на запрет развлекательным заведениям работать после 22:00. Сейчас рядовому украинцу-отдыхающему в Европу нельзя, исключением является только Турция, Хорватия, Албания, Грузия, так как они не являются странами ЕС.

Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале: "Слуги народа" через праймериз принялись решать, кто из них достоин проглотить "лакомый кусок" управления Киевом.