У випуску програми "Pro новини" за 6 липня – тотальне нехтування карантинними обмеженнями в Києві – ніхто вже не звертає увагу на заборону розважальним закладам працювати після 22:00. Наразі пересічному українцеві-відпочивальнику в Європу не можна, виключеннями є лише Туреччина, Хорватія, Албанія, Грузія, адже вони не країнами ЄС.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: "Слуги народу" через праймеріз узялися вирішувати, хто з них гідний проковтнути "ласий шматок" керування Києвом.