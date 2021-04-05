В Киеве с 5 апреля можно пользоваться общественным транспортом только при наличии спецпропусков. В первый день жестких ограничений на дорогах авто стало еще больше, а цены на такси выросли почти втрое. Владимир Зеленский поговорил по телефону с Джо Байденом. Президент США заявил, что Украина должна преодолеть коррупцию, чтобы попасть в НАТО.

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