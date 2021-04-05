У Києві з 5 квітня можна користуватися громадським транспортом лише за наявності спецперепусток. В перший день жорстких обмежень на дорогах авто стало ще більше, а ціни на таксі зросли майже втричі. Володимир Зеленський поговорив телефоном з Джо Байденом. Президент США заявив, що Україна має подолати корупцію, аби потрапити в НАТО.

Також у випуску: Невідомі і озброєні чоловіки посеред дня викрали в Кишиневі українського суддю-втікача Чауса. У Молдові він перебуває вже понад 4 роки після того, як НАБУ спіймало його на хабарі.