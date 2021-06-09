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На прошлой неделе депутаты проголосовали за законопроект президента, по которому будут сажать чиновников, которые солгали в декларации. Говорится, в том числе и о народных избранниках.
В выпуске "Pro новости" за 9 июня – третья волна коронавируса в Украине пошла на спад, за сутки зафиксировали лишь 1 385 новых случаев заражений. Верховная Рада рассмотрит законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах в июле 2021 года.
Источник:24 канал
На прошлой неделе депутаты проголосовали за законопроект президента, по которому будут сажать чиновников, которые солгали в декларации. Говорится, в том числе и о народных избранниках.